Россия сократила вложения в госдолг США

В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин.

Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.

Китай занимает второе место с 1,11 трлн долларов вложений в ценные бумаги США.

В апреле вложения России сократились до 12,136 млрд долларов.

Напомним, в августе Китай перестал быть крупнейшим держателем гособлигаций США.

Россия избавилась от большей части облигаций США в 2018 году.

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