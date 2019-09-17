Президент Курчатовского института рассказал о связи атомной бомбы и смартфонов

Большое разнообразие «гражданских» технологий, которые со временем совершенствовались, и на сегодняшний день определяют технологический облик цивилизации, появились благодаря параллельному созданию атомного оружия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Я приведу простой пример. Мы с вами пользуемся гаджетами и не думаем, откуда это взялось. Факт заключается в том, что вычислительная математика появилась только как средство обеспечения атомного проекта. Тогда возникли методы вычислительной математики, интегральные схемы и вообще компьютеры», – цитирует Ковальчука РИА «Новости».

Президент института отметил, что в рамках атомно-оружейной программы появились совершенно новые технологии в самых разных областях – от медицины до материаловедения.

По его словам, вновь созданные методы вычислительной математики потребовались для сложнейших происходящих при взрыве атомной бомбы расчетов физических процессов. А для этого потребовалась усовершенствованная вычислительная техника, основанная на интегральных микросхемах, и которую впоследствии сменили суперкомпьютеры.

«Мы успешно реализовали атомный проект и создали новую цивилизацию», – подчеркнул он.

Раннее Ковальчук опроверг миф о том, что советские разведчики якобы украли ядерное оружие в 1940-е годы.