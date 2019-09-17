Российский ученый опроверг миф о краже атомной бомбы

Советские разведчики не смогли бы «украсть» ядерное оружие в 1940-е годы, так как без фундаментальных научных разработок эти сведения были бы бесполезны, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Очень часто нам приходится слышать о том, что бомбу мы украли, поэтому смогли ее сделать. Я должен вам сказать, простите за вульгаризм, от осины не родятся апельсины. У нас существовали тогда, были и есть глубинные традиции фундаментальной науки», – передает ТАСС слова Ковальчука на круглом столе к 70-летию испытания первой советской атомной бомбы.

Он добавил, что именно эти традиции помогли успешно реализовать атомный проект, который был начат в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

«Был правильно выбран стратегический приоритет. Если реализуется стратегический приоритет, то взрывается цивилизация на сотни лет, на десятилетия, меняя ее облик. Чтобы реализовать стратегический приоритет, нужно иметь базу фундаментальных исследований», – сказал Ковальчук.

Он напомнил также, что у Германии был конструктор ракет фон Браун и реакторы, но она не получила ядерного оружия, а Советский Союз первым в мире в 1954 году запустил атомную электростанцию, в 1958 году спустил на воду первую атомную подлодку, а в 1959 году спустил на воду первый атомный ледокол.

Также в Курчатовском доме ученых состоялось открытие выставки «Физика и разведка в силовом поле атомного проекта», в рамках которой представлены документы из собрания Курчатовского института и Службы внешней разведки.

«Фундаментальная научная деятельность, подкрепленная сведениями разведки – это важнейшее взаимодействие. <...> Разведка сыграла роль лоцмана в этом сложном бушующем море», – сказал Ковальчук.

Напомним, 15 августа помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новейшие российские гиперзвуковые планирующие летательные аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты якобы в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий.