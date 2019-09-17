США запланировали построить истребитель нового поколения

ВВС США намерены изменить стратегию закупки истребителей, в течение пяти лет промышленность страны должна будет создать новые самолеты, заявил исполнительный директор по закупкам ВВС Уилл Ропер в американских СМИ.

Программа Next Generation Air Dominance (NGAD) изменится с 1 октября, согласно этим правкам, промышленности нужно будет создать новый истребитель следующего поколения, заявил Ропер в интервью Defense News.

При этом препятствием в создании принципиально новых воздушных судов может стать Конгресс, который потребуется убедить в увеличении финансирования.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, в чем состоит главный недостаток нынешнего американского истребителя F-35.