Росатом решил создать новый лазер для дробления камней в почках

Специалисты российской атомной отрасли намерены создать новый прибор на основе лазера, который урологи смогут использовать для лечения мочекаменной болезни, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно этим материалам, Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) по заказу АО «Наука и инновации» (управляющая компания научного дивизиона Росатома) должен разработать так называемый лазерный литотриптор нового поколения. Литотрипсия – метод лечение мочекаменной болезни, подразумевающий под собой дистанционное (без прямого вмешательства в организм) или контактное разрушение камней в почках или мочеточниках при помощи разных видов энергии, передает РИА «Новости».

«Лазерный литотриптор предназначен для использования в урологическом отделении любой клинической больницы. Имеющиеся тенденции к росту заболеваемости мочекаменной болезни делают актуальным наличие оборудования для малоинвазивных и эффективных методов лечения, сокращающих расходы на лечение и сроки пребывания в стационаре», – говорится в техзадании.

Саровскому ядерному центру предстоит к 2022 году изготовить экспериментальный образец лазерного литотриптора и проверить в лабораторных условиях, насколько эффективно можно дробить камни в почках и мочеточниках с помощью нового прибора.

Основу прибора составит твердотельный лазер с диодной накачкой, с генерацией смешанного лазерного излучения двух длин волн и микросекундной длительностью импульса.

«Разработка новых методов воздействия на биологические ткани, основанных на использовании двухволнового лазерного источника излучения микросекундной длительности для литотрипсии, позволит предложить новые эффективные технологии лечения заболеваний, имеющих большой удельный вес в структуре урологических заболеваний», – поясняется в техническом задании.

Такой подход «обеспечит возможность эффективной и безопасной контактной лазерной литотрипсии», указывается в техзадании.

Росатом активно работает над созданием новых технологий для медицины, как ядерных, так и неядерных. Одним из таких активно развиваемых направлений в российской атомной отрасли стало создание медицинских лазеров различного назначения. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ станет ключевым участником проекта создания российского научно-технологического центра «Биофотоника», в котором будут решаться задачи применения лазерных технологий в области медицины, в том числе для диагностики рака и проведения хирургических операций.