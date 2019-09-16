Захарова назвала фантастическими заявления о шпионаже россиян за ФБР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сведения о якобы прослушивании сотрудников ФБР российской контрразведкой являются «фантастической историей».

«Мы входим в особый период, который называется «до президентских выборов в США остался год». Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи», – передает ее слова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее СМИ заявили, что российские разведчики во времена президента США Барака Обамы якобы получили доступ к большому количеству информации ФБР, подорвав возможность спецслужбы отслеживать российских агентов.