В США заявили о тайных операциях российской разведки во времена Обамы

Российские разведчики во времена президента США Барака Обамы сумели получить доступ к большому количеству информации ФБР и подорвали способность американской спецслужбы отслеживать российских агентов в стране, утверждают американские СМИ.

Издание Yahoo News поговорило более чем с 50-ю нынешними и бывшими сотрудниками разведки и нацбезопасности США, которые заявили о беспрецедентном влиянии российской разведки во времена Обамы.

По этим сведениям, в конце 2011 года «российские шпионы», якобы действующие под дипломатическим прикрытием, добились «ошеломляющего» технического прорыва, в результате которого российская сторона смогла перехватывать, записывать и взламывать коды для радиосвязи ФБР.

По утверждению собеседников издания, эта операция была нужна для того, чтобы избегать наблюдения американской разведки. Операция также являлась частью масштабной компании, направленной на установление тайных американских коммуникаций по всей стране.

CNN ранее сообщал, что в 2017 году США якобы тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России – дипломата Олега Смоленкова, который позже работал в администрации президента.