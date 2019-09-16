Канделаки осудила «широкий жест» оскорбившей жителей Тулуна экс-чиновницы

Телеведущая Тина Канделаки не поверила в раскаяние экс-главы пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, которая ранее оскорбила жителей Тулуна.

«Извинилась, конечно, с оговорками. Две недели в Тулуне, судя по словам чиновницы, произвели на нее неизгладимое впечатление, вот и наговорила в сердцах, но имела в виду не то и не тех. То есть «путинская бичевня, быдло и алкашня» – это не все пострадавшие», – написала Канделаки в Telegram-канале, отметив, что теперь свое заявление об увольнении Алашкевич выставляет как «широкий жест».

«Симптоматично, что в ее тексте нет ни слова о патологически надменном и высокомерном отношении к людям, о неумении контролировать себя, о полном отсутствии эмпатии», – отметила телеведущая.

Она также выразила уверенность, что «никто даже до экспертиз не сомневался в подлинности голоса и сейчас не верит в искренность раскаяний Алашкевич».

Ранее стало известно, что Алашкевич уволилась.

Напомним, в августе в соцсетях появилась аудиозапись, на которой чиновница в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. Она рассказывает о приезде Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с президентом.

В начале сентября во время визита в Тулун Владимир Путин в ходе общения с жителями города прокомментировал эту высказывание Алашкевич. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», – заявил глава государства.

После случившегося власти региона начали служебное расследование, сама чиновница назвала запись фейком. Позже заявлялось, что в аудиозаписи нашли признаки монтажа, однако расследование продолжилось.