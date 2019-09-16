МИД осудил атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Москва решительно осуждает атаки беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, но настоятельно рекомендует не спешить с выводами о том, кто стоит за этими ударами, сообщили в пресс-службе российского МИД.

«В ночь на 14 сентября массированной атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов были подвергнуты нефтеперерабатывающие предприятия саудовской компании «Сауди Арамко», расположенные вблизи городов Абкайк и Хурейс на востоке королевства. ... Подобное развитие событий вызывает в Москве серьезную обеспокоенность. Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке с вытекающими из этого негативными последствиями для мировой экономики», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

При этом в ведомстве рекомендовали не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. «Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США. И уж тем более недопустимыми представляются варианты, предусматривающие ответные силовые меры, которые якобы обсуждаются в настоящее время в Вашингтоне», – добавили в министерстве.

В МИД исходят из того, что обмены ударами по гражданским объектам и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося в Йемене острого военно-политического кризиса.

«Подтверждаем свою принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания под эгидой ООН инклюзивного переговорного процесса с участием всех ведущих общественно-политических сил, региональных сообществ и конфессиональных групп Йемена. По нашему убеждению, от этого выиграют как сами йеменцы, так и соседние страны, а также другие государства, имеющие серьезные интересы в данном стратегически важном районе мира», – добавили в МИД.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи. Ответственность за эти акции взяло на себя хуситское движение «Ансар Аллах», ведущее на территории Йемена боевые действия с подразделениями, лояльными президенту Абд Раббо Мансуру Хади, а также поддерживающей его «аравийской коалицией».

В Кремле сообщали, что тема атак на предприятия Saudi Aramco может обсуждаться на переговорах Путина с Эрдоганом и Роухани.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как атака дронов повлияет на рынок нефти.