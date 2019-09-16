Живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка на Украине

На свалке в украинском Ровно охранники вызвали скорую помощь беременной 12-летней девочке, у которой начались схватки. Роды прошли успешно, сообщили СМИ.

Как пишет издание «Обозреватель», семья девочки зарегистрирована в одном из сел в Закарпатской области, но фактически живет на помойке.

Роды приняли врачи Ровенского областного перинатального центра. Они рассказали, что юная мама не понимала ни украинского, ни русского языка и «мало что осознавала из того, что с ней происходит».

По факту было возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет.

Напомним, в июне замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина заявила, что девочкам следует предпочесть ранние роды, а не получение образования.

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