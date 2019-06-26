Владимирская чиновница призвала девочек рожать вместо получения образования

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина заявила, что девочкам следует предпочесть ранние роды, а не получение образования.

«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», – передает ее слова «Зебра ТВ».

Она также заявила, что нужно «менять установки» старшего поколения, прекращать считать детей обузой.

«Как мама отнесется к тому, что девочка придет беременная домой и скажет: «Мама, я беременна вне брака», – к примеру, бывают разные ситуации в жизни. И большинство, я так предполагаю, мам и с кем мы сталкиваемся и разговариваем, скажут, что это не надо, это обуза, и разные предлоги найдет, и разные эпитеты к этой ситуации, но это начинается с семьи. И вот эта установка внутренняя должна меняться», – сказала Арсенина.

По ее словам, мамы должны в этой ситуации утешать дочь.

«Если каждая мама будет говорить «Ничего страшного, больше, чем дети подарка в жизни быть не может», если каждая мама будет говорить «Бог ребенка дал, и на ребенка даст», было же раньше такое? Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает может быть один раз», – добавила Арсенина.