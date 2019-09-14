Россиянам объяснили, как узнать происхождение рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, что можно узнать о своем роде по фамилии.

В интервью «Российской газете» он рассказал, что столетия назад фамилии формировались по отличительному признаку людей (чертам характера, внешности). «Прихрамывал человек, у него могло появиться сначала прозвище, а затем и фамилия – Хромых», – привел пример историк.

Кроме того, на образование фамилии могло повлиять место проживания или имя. «Все крестьяне в деревне Петухово оказывались для жителей соседнего села Петуховыми. Или Краснояровыми, если жили они в Красном Яру», – сказал Мосин.

Он предостерег от дословного толкования фамилий, отметив, что оно не всегда происходило именно по вышеуказанным принципам.

Так, у крестьян фамилии могли образоваться по признаку принадлежности помещику или исходя из рода занятий. «Откуда, думаете, пошла фамилия Каблуков? Дело в том, что в ее основе элемент обуви, характерной в XVII веке для служилых. Говорящие фамилии – Мельников и Кузнецов», – объяснил председатель комиссии РАН.

Кроме того, фамилии с течением времени постоянно трансформировались.

Для того чтобы выяснить происхождение своей родословной, Мосин посоветовал сначала расспросить пожилых родственников, а затем изучить архивы и провести собственное исследование.