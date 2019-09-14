ВОЗ заинтересовалась обнаруженной в Африке неизвестной смертельной болезнью

В Танзанию направлена группа специалистов Всемирной организации здравоохранения для расследования смерти женщины из-за неизвестной болезни.

Кроме того, ВОЗ направила запрос о дополнительной информации минздраву Танзании. Организация пообещала проинформировать в скором времени о результатах работы направленной в страну группы специалистов, передает РИА «Новости».

Ранее представитель американских Центров по контролю и заболеваний Джастин Уильямс сообщил, что у умершей женщины одновременно наблюдались симптомы вируса Эболы, малярии и лихорадки Денге. Высказывалось предположение, что речь идет о ранее неизвестном заболевании.