В Германии ограничили доступ Газпрома к газопроводу OPAL

Оператор газовой трубы Opal – компания Gastransport GmbH – в 7.00 мск ввела ограничение на использование Газпромом транзитных мощностей газопровода, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

«С этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору», – приводит ТАСС сообщение компании OPAL Gastransport GmbH.

В пятницу Федеральное сетевое агентство Германии запретило оператору Opal проводить поставки газа сверх мощностей, предписанных судом ЕС. После этого оператор Opal начал реализацию решения по сокращению поставляемого Газпромом газа.

Напомним, 10 сентября польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе Opal. Решение Еврокомиссии о полном использовании трубы Газпромом было отменено.

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