Оператор Opal начал реализацию решения по сокращению поставляемого Газпромом газа

Оператор газовой трубы Opal – компания Gastransport GmbH начала реализовывать решение немецкого регулятора в отношении Газпрома, об этом говорится в заявлении предприятия.

Ограничение транзитных мощностей, согласно решению суда Евросоюза, произойдет в 7.00 мск в субботу, добавили в компании, передает ТАСС.

Федеральное сетевое агентство ФРГ запретило оператору Opal проводить поставки газа сверх мощностей, предписанных судом Европейского союза. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Напомним, 10 сентября польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе Opal. Решение Еврокомиссии о полном использовании трубы Газпромом было отменено.