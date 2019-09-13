Газпрому запретили поставлять газ по OPAL сверх предписанных судом ЕС мощностей

Федеральное сетевое агентство ФРГ запретило компании – оператору OPAL Gastransport GmbH осуществлять поставки газа сверх мощностей, предписанных судом Европейского союза. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Кроме того, компании запретили участвовать в дополнительных аукционах на мощности газопровода, которые подпадают под судебное решение, передает ТАСС.

Таким образом, как следует из сообщения, Газпром не сможет принять участие в аукционе на поставки по OPAL 16 сентября.

Напомним, 10 сентября польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе Opal. Решение Еврокомиссии о полном использовании трубы Газпромом было отменено.

Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях запрета Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1».