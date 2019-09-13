Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила

Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что не собирается соглашаться с предложением Центробанка об изменении бюджетного правила.

«Странно такие предложения слышать от Центрального банка. Это как если бы Минфин вдруг начал предлагать снизить ключевую ставку из-за проблем в банковском надзоре и регулировании. Конечно, подрывать доверие к экономической политике мы не будем – изменение правила не планируется», – сказал Колычев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ведомство не собирается давать советы о том, как проводить денежно-кредитную политику.

«Не стоит забывать, чем отличаются долговые инвестиции от расходов. Инвестиции – возвратны и возвращаются с определенной доходностью, а от расходов возвратности не может быть, и в случае с длящимися обязательствами их необходимо поддерживать ежегодно», – сказал замминистра.

Колычев добавил, что инвестиции из ФНБ не должны носить квазибюджетный характер.

«Чтобы такого не допустить, их доля в структуре долгового финансирования проектов должна быть не высокой, чтобы участвовали другие кредиторы, а ценовые условия должны быть коммерческие – такие же как у других кредиторов», – уточнил чиновник.

Ранее в пятницу руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина предложила обсудить повышение планки отсечения по цене нефти в «бюджетном правиле» из-за планов по инвестированию из Фонда национального благосостояния (ФНБ).