Истребители Канады прибыли на базу ВВС в Румынии

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что на базе ВВС 57 «Михаил Когэлничану» прошла церемония сертификации отряда Королевских ВВС Канады, который прибыл в Румынию для участия в выполнении задач укрепленной воздушной полиции НАТО.

«Дислокация самолетов Королевских ВВС Канады – часть выполнения Плана действий по обеспечению операционной способности НАТО на восточном фланге альянса как в его северной, так и южной зонах, которая демонстрирует единство и решимость НАТО ответить на вызовы среды безопасности», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Отмечается, что в Румынию прибыл отряд в составе 135 канадских военнослужащих (пилоты и технический персонал) и пяти самолетов CF-188 Hornet. Они в течение четырех месяцев будут патрулировать румынские воздушные границы вместе с ВВС Румынии с самолетами F-16 Fighting Falcon i MiG-21 LanceR.

Эта ротационная миссия Королевских ВВС Канады в Румынии стала уже третьей. Прежде в сентябре-декабре 2018 года и сентябре-декабре 2017 года канадские отряды также участвовали в международных учениях с целью повышения уровня взаимодействия между ВВС двух стран.

Ранее НАТО объявило о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии.

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