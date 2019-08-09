НАТО модернизировало систему ПРО в Румынии

НАТО объявило о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу.

«Система противобаллистической защиты НАТО Aegis Ashore в Румынии прошла давно запланированную модернизацию, которая завершилась в пятницу, 9 августа. Эта модернизация проходит во всех имеющихся у США системах Aegis (морского и сухопутного базирования – прим. ВЗГЛЯД) и не предоставляет комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей», – передает ТАСС сообщение альянса.

Там добавили, что после завершения модернизации системы ПРО в Румынии с базы Девеселу выведут американский комплекс ПВО THAAD.

Напомним, в начале июля американские СМИ сообщили, что НАТО изучает возможность модернизации ПРО в Европе для того, чтобы системы смогли сбивать российские ракеты. Отмечалось, что речь идет о системах Aegis Ashore в Румынии и Польше, которые могут снабдить модернизированными радарами и перехватчиками для противостояния с крылатой ракетой 9М729.

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