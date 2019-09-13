На Украине назвали препятствие для войны с Россией

Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что из-за наличия у России ядерного оружия Украина не может объявить ей войну.

Турчинов напомнил, что Киев в свое время отказался от ядерного оружия, поэтому теперь ему нечего противопоставить Москве. «Я в этой ситуации вижу один выход – укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», – сказал экс-глава СНБО, сообщается на его сайте.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан России и Украины в формате 35 на 35 человек. После этого Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с президентом России Владимиром Путиным, а также объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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