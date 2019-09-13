Вероника Кастро объявила о завершении карьеры

Мексиканская актриса и певица Вероника Кастро в Instagram завершила о завершении карьеры.

«Я прощаюсь с тем, что так любила, со своей профессией, которой я посвятила 53 года <...>, спасибо за все», – передает ТАСС слова Кастро.

Имя 66-летней актрисы в последнее время было связано исключительно со скандалами. Ходили слухи о том, что она якобы вступила в брак c мексиканской телеведущей Йоландой Андраде, что сама Кастро опровергала.

В своем заявлении актриса не назвала причину, по которой завершает карьеру, написав лишь, что устала от «агрессии и издевательств».

Кастро обрела огромную популярность в республиках бывшего СССР и в России благодаря своим ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».

Напомним, в марте 2018 года Кастро почтила память скончавшегося ранее актера Рохелио Герры песней Филиппа Киркорова «Единственная моя». «Рохелио Герра. Мой вечный товарищ. Прощай навсегда! Россия – навсегда», – написала Кастро в Twitter.