Планы Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину встревожили Европу

Французский МИД распространил совместное заявление Франции, Великобритании, Германии, Испании и Италии, которые выразили беспокойство в связи с планами Израиля распространить суверенитет на Иорданскую долину.

Страны Европы «крайне обеспокоены» намерением «аннексии районов на Западном берегу реки Иордан». Такие действия нарушат международное право, передает ТАСС.

Внешнеполитические ведомства пяти стран призывают стороны не допускать шагов, которые препятствуют урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. В Европе считают, что государства должны признавать «границы, определенные в 1967 году».

При этом Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия не оспаривают права израильской стороны на защиту. В Европе выразили осуждение обстрелов Израиля из сектора Газа.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.