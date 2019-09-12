Минфин допустил внешние займы в юанях в 2020 году

В следующем году Минфин России планирует выйти на внешние рынки с заимствованиями не в долларах, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году пока у нас нет планов выходить на внешние рынки еще раз. Мы свои программы выполнили, перевыполнили», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, в 2020 году Минфин планирует заимствовать в валюте, не являющейся долларом.

«В следующем году будем смотреть, как всегда искать окно возможностей. Это, возможно, будет не только евро, возможно, это будут китайские юани. Будем определяться, сейчас пока сказать однозначно не представляется возможным», – заключил он.

В июле в Минфине сообщили, что почти половину выпуска 20-летних облигаций федерального займа выкупили нерезиденты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему власти стараются занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом.