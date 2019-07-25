Иностранцы выкупили почти половину выпуска российских гособлигаций

Почти половину выпуска 20-летних облигаций федерального займа на аукционе Министерства финансов России в среду выкупили нерезиденты, сообщил глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

«Почти половину – 49% – выкупили нерезиденты», – приводит его слова РИА «Новости».

На аукционе в среду были размещены ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 млрд рублей при спросе в 35,277 млрд рублей.

Отвечая на вопрос, планирует ли министерство увеличивать объем предложения 20-летних бумаг, Вышковский сказал: «Будем размещать в объемах, чтобы она (бумага – прим. ВЗГЛЯД) была ликвидная».

Предыдущий успешный аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) состоялся в марте. Объем размещения составил почти 80 млрд рублей (78,8 млрд рублей).

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом.