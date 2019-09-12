Профицит федерального бюджета России в 2020 году составит 0,8% ВВП

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что профицит бюджета России в 2020 году составит 0,8% ВВП. Об этом он рассказал на брифинге в рамках Московского финансового форума.

«По нашим оценкам, 0,8% (ВВП)», – цитирует министра ТАСС.

Также Силуанов отметил, что ведомство сохраняет прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год на уровне 2%. «По следующему году у нас целевой показатель 2%, он не меняется», – сказал он.

Силуанов отметил среди стимулирующих экономический рост факторов разворачивание механизмов, направленных на достижение целей нацпроектов, а также дополнительный ресурс ФНБ.

Первый вице-премьер отметил, что проект бюджета РФ на будущий год рассчитан из сценария роста ВВП на 1,7%. «Есть сценарий, который внес Минэкономразвития, с динамикой роста экономики на 1,7%. Но целевой (сценарий,– прим. ВЗГЛЯД) остается 2%. Бюджет подсчитан на сценарий 1,7%», – уточнил Силуанов.

В июне правительственная комиссия утвердила профицит федерального бюджета России в следующем году в размере 1,335 трлн рублей.