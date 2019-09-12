Опубликовано фото «американского шпиона» Смоленкова

В Сети опубликовали фотографию экс-сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, который якобы был шпионом США.

Снимок опубликовал ресурс RTVI. Где и когда была сделана фотография, не уточняется, также не раскрывается, сколько лет Смоленкову на изображении.

Американские СМИ сообщали, что в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. Это было связано якобы с тем, что ЦРУ опасалось, что его может выдать президент Дональд Трамп.

В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.