В Совфеде предложили ужесточить закон о выборах

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил о необходимости подумать об ужесточении наказания за нарушения российского избирательного законодательства, в том числе размещение политрекламы в день тишины.

По словам сенатора, наказание за подобные нарушения «должно быть более ощутимым».

«Наши зарубежные партнеры, в том числе Facebook, заявляют о том, что надо заказчиков наказывать, как они говорят, рекламодателей. Наверное, нам надо это иметь в виду. Может быть, действительно наше наказание, которое будет основано на Конституции России, должно быть более ощутимым для тех, кто этим занимается, понимая, заведомо зная, что это делать нельзя», – передает ТАСС слова Климова на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда.

По его словам, многие члены комиссии согласны с этой позицией.

«Правда, это не извиняет тот же Facebook за то, что они делают», – сказал Климов.

Он добавил, что противоправными являются не только действия тех, кто ведет незаконную агитацию, но и тех, кто им содействует.

«Надо, чтобы ответственность спинным мозгом чувствовали все, кто этим занимается», – добавил сенатор.

Напомним, ранее Роскомнадзор уличил Google и Facebook в политической рекламе в день выборов 8 сентября. Данные о нарушениях были отправлены в Госдуму.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как заставить Facebook и Google соблюдать российские законы.

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