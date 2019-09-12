На распиливших детские качели пенсионерок подали заявление в полицию

Администрация поселения Бегуницкое Ленинградской области написала заявление в полицию после появления в Сети резонансного видео, на котором бабушки, недовольные детским шумом, распиливают качели во дворе.

«После того, как мы узнали, что качели были распилены двумя гражданками, мы написали заявление в полицию. Качели точно будут восстановлены, но вот за чей счет, должны решить правоохранительные органы», – передает РИА «Новости» слова и.о. главы поселения Наталья Михайлова.

Она добавила, что сумма ущерба сейчас уточняется.



«Эта детская площадка была построена в 2014 году. Она самая обычная, качели, которые распилили, не скрипели. Жительницам, скорее, не нравился шум от детворы, которая проводит время на площадке», – рассказали в администрации Бегуницкого.

Там добавили, что женщины жаловались в администрацию на другие новые качели и просили их демонтировать из-за того, что, по их мнению, они привлекут на площадку еще большее количество детей, но им было отказано.

Напомним, в среду в Сети появилось видео, на котором пенсионеры распилили на глазах у детей качели, которые якобы мешали им своим шумом.