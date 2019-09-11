Пенсионеры в Ленинградской области распилили детские качели из-за шума

В Волосовском районе Ленинградской области пенсионеры распилили на глазах у детей качели, которые якобы мешали им своим шумом.

Во вторник в администрации Бегуницкого поселения сообщили, что накануне вечером во дворе дома №80 разразился скандал из-за качелей на детской площадке. Две пенсионерки, выражая недовольство слишком шумными играми детей, вышли на улицу с пилой и распилили качели, сообщает 47news.

Видео конфликта опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, что родители пытаются отговорить пенсионерок от уничтожения качелей. Однако те заявляют, что скрип и детские крики мешали отдыхать столетней женщине.

В администрации Бегуницкого поселения сообщили, что сейчас устанавливается сумма ущерба. Чиновники собираются обратиться в полицию.