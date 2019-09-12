В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге

Самодельное взрывное устройство было обнаружено под железнодорожным полотном в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности ДНР.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке дистанции «Мушкетово», – говорится в сообщении на сайте министерства.

По предварительным данным, подрыв устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава. Это привело привело бы к разрушению полотна и, как следствие, к сходу подвижного состава с путей.

В ведомстве отметили, что взрывное устройство было обезврежено.

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