Появилось видео масштабных артиллерийских стрельб в ЗВО

Войска Западного военного округа провели масштабные артиллерийские стрельбы на учениях 20-й гвардейской общевойсковой армии.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Звезда», в учениях участвовали расчеты модернизированных 152-мм гаубиц «Мста-СМ2», 120-мм минометов «Сани», буксируемых гаубиц «Мста-Б», противотанковых комплексов «Штурм-С» и РСЗО «Торнадо-Г».

Учения, проходили на полигонах в Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях. В них приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих и более 600 единиц техники.

В ходе маневров использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, при помощи которых наводчики корректировали огонь.

Напомним, во вторник в Воронежской и Брянской областях свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа были подняты по тревоге в рамках двустороннего командно-штабного учения.

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