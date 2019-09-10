В ЗВО стартовали масштабные учения

В общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) стартовали масштабные учения, свыше 3 тыс. военнослужащих подняты по тревоге, сообщила пресс-служба округа.

«В Воронежской и Брянской областях свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге в рамках двустороннего командно-штабного учения. В настоящее время личный состав мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и разведывательных подразделений совершает марш на штатной технике в назначенные районы на полигоны», – сообщили в ЗВО, передает ТАСС.

В конце августа министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ЗВО до конца 2019 года получит более 1 тыс. 300 единиц техники и проведет более 20 учений.

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