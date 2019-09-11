Топилин счел невозможным решение проблемы бедности «заваливанием деньгами»

Победить бедность в России нельзя, просто завалив ее деньгами, необходимо выстраивать адресный механизм помощи семьям, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Действительно, это очень сложная задача (борьба с бедностью), но мне кажется, что это задача, которую мы способны решить, и если нам удастся выстроить этот адресный механизм, который мы постоянно ищем, то эта задача будет решена. Мы действительно не должны ставить приоритеты на заливание этой проблемы деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что все-таки ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост зарплат», – передает слова Топилина РИА «Новости».

Он выразил мнение, что такие меры должны внести самый существенный вклад в борьбу с бедностью. Топилин заметил, что жизненные ситуации у людей бывают разные, поэтому и помогать нужно адресно, чтобы граждане могли «выйти из бедности».

В прошлом и этом году, рассказал министр, уже проходил эксперимент в ряде регионов, попавших в десятку наименее развитых субъектов федерации.

«В следующем году будем финансировать, так называемый социальный контракт, это будет 7 млрд рублей, которые мы впервые выделяем в следующем году на эти цели», – сказал Топилин.

Он добавил, что бедным семьям органы соцзащиты и занятости должны оказывать адресную помощь – обучение, предоставление мер материальной поддержки для открытия собственного дела, помощь в трудных жизненных ситуациях.

«С помощью адресных мер мы постепенно показатель наш будем достигать», – добавил министр.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что достижение уровня бедности в России в 6,6% – это непростая задача.

«Это действительно, может быть, самая тяжелая и кричащая проблема. И, наверное, вот в этом направлении и нужно концентрировать максимальные усилия. У нас есть цели по уменьшению количества бедных людей: вы знаете, они прямо установлены в рамках решений президента и правительства. Та цифра, которую вы назвали, порядка 13%, она к 2024 должна быть снижена до 6,6%, в два раза практически. Это очень непростая задача, поскольку, скажем прямо, это все абсолютно конкретные ситуации», – сказал он.

Медведев также заметил, что поддержка должна быть адресной – нельзя «просто так раздать» деньги.

«Мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного. Поэтому мы всегда исходим из того, что помощь, поддержка людям, у которых невысокие доходы, должна быть абсолютно адресной», – пояснил премьер.

Он добавил, что невысокие доходы в России у пенсионеров, больших семей и людей, имеющих проблемы со здоровьем.

Ранее в Минтруде рассказали о том, как увеличится поддержка семей с детьми в России.