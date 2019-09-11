Лоза предложил наказание для Билана

Певец Юрий Лоза раскритиковал Диму Билана, выступившего на концерте в Самаре в нетрезвом виде и предложил в качестве наказания бойкотировать его концерты.

По словам Лозы, Билан должен был осознавать, что не сможет выступать на должном уровне после употребления алкоголя. Он добавил, что артисту надо уважать свою работу и профессию.

Также Лоза отметил, что Билан «подвел» зрителя, и даже после принесенных извинений у поклонников останется «осадочек».

«Если он еще раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана», – передает РИА «Новости» слова Лозы.

Ранее Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на выступление Билана, отметив, что благодаря этому инциденту певец попал в новостные сводки.

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Димы Билана на праздновании Дня города и запустили электронную петицию с требованием от местных властей извинений за то, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

После Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде. Певца поддержал Филипп Киркоров.

Напомним, ранее во вторник продюсер Иосиф Пригожин поддержал Билана.