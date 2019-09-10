Пригожин поддержал Билана после «пьяного выступления» в Самаре

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал исполнителя Диму Билана, попавшего в скандал после «пьяного выступления» в Самаре.

Пригожин допустил, что злую шутку с Биланом мог сыграть всего лишь один бокал, после чего «его разнесло» из-за недосыпа и трудных перелетов, передает РЕН ТВ.

«Вы посмотрите в Instagram на других публичных людей. Что же вы других не осуждаете? Я могу вам парочку сейчас прислать, вы услышите, почему этих людей не трогаете? Почему вы кошмарите приличных музыкантов, каковых немного?» – сказал продюсер.

Продюсер считает, что, по всей видимости, Билан стал жертвой чьей-то провокации. Он заметил, что эта ситуация может серьезно надломить артиста.

«Я считаю, что артист должен быть человеком культуры. Но вы обратите внимание, какая безумная атака сегодня идет на публичных людей. Это новый тренд, новая тенденция? Давайте изучим этот вопрос, проанализируем», – добавил Пригожин.

Между тем власти Самары уже начали вести переговоры с представителями Билана, который пообещал дать новый бесплатный концерт, а также подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат, передает РИА «Новости».

«Официальные представители артиста вышли на связь. В настоящее время ведутся переговоры», – сказали в самарском департаменте культуры.

Ранее Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на выступление Билана, отметив, что благодаря этому инциденту певец попал в новостные сводки.

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Димы Билана на праздновании Дня города и запустили электронную петицию с требованием от местных властей извинений за то, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

После Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде. Певца поддержал Филипп Киркоров.