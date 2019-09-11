Пушков оценил заявление Британии об угрозе «Большой игры» с Россией

«Британия хочет выйти на первый план, если не на деле, то хотя бы на словах. Чтобы хоть риторически с кем-то повоевать, посоперничать. Показать, что они якобы остаются великой державой», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрика Сандерса об угрозе возобновления Россией «Большой игры».

«Ряду британских политиков и членов генералитета кажется, что Британия еще играет ведущую геополитическую роль в мире, как это было 18-19 веках, и что с ней собираются соперничать другие страны. А это не так, у Лондона толком не осталось геополитического влияния», – подчеркнул глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Напомним, что глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил: чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы возобновления Россией «Большой игры». Поясним – «Большой игрой» (The Great Game или The Grand Game) в исторической и политологической литературе называют геополитическое противостояние Российской и Британской империй в 19 веке. Проявлениями «Большой игры» считается соперничество двух держав за господство в Средней Азии, Афганистане, китайском Туркестане и Тибете, борьбу за сферы влияния в Персии и Турции.

Однако в современный период Британия передала свое геополитическое влияние Соединенным Штатам, и превратилась в младшего партнера, обслуживающего интересы Вашингтона – это очень хорошо было видно по совместной агрессии США и Британии против Ирака, отметил сенатор Пушков.

По его мнению, заявление генерала Сандерса об угрозах со стороны России отражает желание обосновать большее финансирование Вооруженных сил Британии. «Однако есть один вопрос: где Британия собирается вести «Большую игру» с Россией? – отметил сенатор. – Где у нее есть такие позиции, чтобы сделать это? Я таких регионов не вижу. Когда-то это была Средняя Азия, сейчас там их роль ничтожна. Сейчас это мог бы быть Ближний Восток, но и здесь у Британии нет позиций. Так что это общие слова, которые отражают всего лишь интересы британской военной элиты, переживания и желание сыграть в высшей категории с Россией, США, Китаем. Вот только к этой категории Великобритания давно не принадлежит», – сказал сенатор.

По его словам, единственная «Большая игра», в которую сейчас пытается играть Лондон, это Brexit. «Но даже она проходит крайне неудачно. Brexit уже «похоронил» Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй, и может сделать то же самое с Борисом Джонсоном. Британия не может справиться даже с такой местной европейской «игрой», и при этом претендует на глобальную роль и соперничество с Россией, – отметил Пушков. – На фоне слабости британской позиции во взаимодействии с Европой еще больше видно, насколько Британия из лидирующей мировой державы превратилась в не слишком авторитетное и сильное государство».

Добавим, что современной «Большой игрой» иногда называют стремление России, США и Китая закрепить свое влияние на постсоветском пространстве, в первую очередь в Центральной Азии. Но британский генерал Сандерс понимает под этим термином нечто иное: по его словам, «возвращение к конкуренции великих держав» означает, что современная война ведется как на поле боя, так и в киберпространстве. Напомним, в августе в британской армии появилось подразделение, специализирующееся на ведении информационной войны, задача которого – воздействовать на общественное мнение и противников государства.

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