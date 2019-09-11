Британию напугали «большой игрой» России

Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы возобновления Россией «большой игры», заявил глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс.

«Большая игра» – исторический термин, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии, передает РИА «Новости».

По словам Сандерса, «возвращение к конкуренции великих держав» означает, что современная война ведется как на поле боя, так и в киберпространстве. По его словам, правительству нужен новый способ координации всех ресурсов – от военных средств до учреждений, отвечающих за реагирование на гражданские кризисы.

Он добавил, что реакция на отравление Скрипалей в Солсбери была «невероятно эффективной» и послужила примером того, как различные правительственные ведомства объединились, чтобы разрешить кризис.

Сандерс заявил также, что сейчас необходим постоянно действующий национальный орган, способный реагировать на такие события, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают вернуться к «большой игре» «на стероидах».

Он предупредил, что Британия каждый день находится под угрозой оказаться объектом атак в киберпространстве «со стороны враждебных государств и практикующих насилие экстремистов».

Напомним, в августе в армии Соединенного Королевства появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого – воздействовать на общественное мнение и противников государства.

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