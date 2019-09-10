Нефть подорожала на оптимизме относительно соглашения ОПЕК+

Утром во вторник мировые цены на нефть растут на фоне надежд на то, что страны соглашения ОПЕК+ могут согласовать продление сроков его действия или дополнительное сокращение добычи для поддержки цен на сырье, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,87%, до 62,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее в ходе торгов вторника показатель впервые с 1 августа превышал отметку в 63 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,34%, до 57,84 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают рост, который был отмечен в понедельник после того, как в Саудовской Аравии сменился министр нефти – им был назначен сын короля – принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. С 2016 года данный пост занимал Халид аль-Фалих.

В понедельник министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что не ждет изменений в политике ОПЕК+ после смены главы минэнерго Саудовской Аравии. Тот же в свою очередь отметил, что в экономике страны не произойдет радикальных изменений.

Теперь рынки ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 12 сентября в Абу-Даби.

Некоторые аналитики в свете этих изменений ожидают дополнительного снижения добычи.

«Встреча стран ОПЕК+ на этой неделе в Абу-Даби вселяет надежду на дополнительное сокращение поставок», – сказал агентству Рейтер рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес.

Напомним, новый саудовский министр объявил о планах встретиться с российским коллегой Александром Новаком. В Кремле оценили значение этого события для сделки России и ОПЕК.