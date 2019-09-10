Нефть подорожала на оптимизме относительно соглашения ОПЕК+

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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Обмен заключенными с Украиной ставит вопрос о национальных интересах России

Прибывших в Москву некому было встречать – это жители Украины, и родня их осталась тамФото: Илья Питалев/РИА Новости
На Украине и в России продолжают обсуждать, как в Москве и Киеве встречали обмененных между двумя странами заключенных. Почему этот обмен не мог выглядеть никак по-другому, каких еще политических заключенных удерживают украинские силовики, и почему происходящее является симптомом гражданской войны не только на Украине? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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              Нефть подорожала на оптимизме относительно соглашения ОПЕК+

              10 сентября 2019, 08:24

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Утром во вторник мировые цены на нефть растут на фоне надежд на то, что страны соглашения ОПЕК+ могут согласовать продление сроков его действия или дополнительное сокращение добычи для поддержки цен на сырье, следует из данных торгов.

              По состоянию на 7.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,87%, до 62,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

              Ранее в ходе торгов вторника показатель впервые с 1 августа превышал отметку в 63 доллара за баррель.

              Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,34%, до 57,84 доллара за баррель.

              Цены на нефть продолжают рост, который был отмечен в понедельник после того, как в Саудовской Аравии сменился министр нефти – им был назначен сын короля – принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. С 2016 года данный пост занимал Халид аль-Фалих.

              В понедельник министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что не ждет изменений в политике ОПЕК+ после смены главы минэнерго Саудовской Аравии. Тот же в свою очередь отметил, что в экономике страны не произойдет радикальных изменений.

              Теперь рынки ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 12 сентября в Абу-Даби.

              Некоторые аналитики в свете этих изменений ожидают дополнительного снижения добычи.

              «Встреча стран ОПЕК+ на этой неделе в Абу-Даби вселяет надежду на дополнительное сокращение поставок», – сказал агентству Рейтер рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес.

              Напомним, новый саудовский министр объявил о планах встретиться с российским коллегой Александром Новаком. В Кремле оценили значение этого события для сделки России и ОПЕК.


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