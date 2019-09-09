Нефть подорожала из-за сообщений о смене главы минэнерго Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в понедельник утром заметно растут на фоне ожиданий того, что со сменой главы минэнерго Саудовской Аравии ее политика в этой сфере останется без изменений.

По состоянию на 8.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,04%, до 62,19 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,2%, до 57,19 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

При этом в центре внимания инвесторов оказались новости из Саудовской Аравии, где новым главой министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов был назначен сын короля – принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Он сменит Халида аль-Фалиха, передает РИА «Новости»

«В саудовской нефтяной политике и политике ОПЕК нет изменений. Принц Абдель Азиз будет работать над укреплением сотрудничества между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК», – приводит Reuters слова неназванного саудовского чиновника.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на слова министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о том, что страны соглашения ОПЕК+ сохраняют приверженность достижению баланса на рынке нефти.

Напомним, страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление до конца марта 2020 года соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходится на Россию. Договоренности ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действуют с начала 2017 года.