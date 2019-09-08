Саудовский король сменил министра энергетики

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики, сообщил эмиратский телеканал «Аль-Арабия».

По данным телеканала, Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности королевским указом, передает ТАСС.

Новым министров энергетики стал четвертый сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман, который до своего назначения занимал пост госминистра по вопросам энергетики, а с 2005 по 2017 год был помощником министра нефти.

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