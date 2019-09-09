Кремль отреагировал на смену главы минэнерго Саудовской Аравии

Смена отдельного министра вряд ли может повлиять на общую волю Москвы и Эр-Рияда к взаимовыгодному сотрудничеству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уход с поста министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Отвечая на вопрос о том, как скажется уход аль-Фалиха с поста министра энергетики Саудовской Аравии на сделке России и ОПЕК по сокращению добычи нефти, будет ли Россия и дальше тесно сотрудничать с Саудовской Аравией и новым министром в сфере энергетики, Песков сказал: «Первая часть вопроса – я не знаю».

«Второе – уход отдельного министра вряд ли способен повлиять на общую политическую волю Москвы и Эр-Рияда на продолжение и дальнейшее развитие многоплановых партнерских отношений, взаимовыгодных отношений. Эти отношения будут продолжаться, в том числе и в сфере сотрудничества на международных энергетических рынках», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России отметил, что «сейчас ведется подготовка к визиту президента (Владимира) Путина в Саудовскую Аравию».

«Мы конкретно еще анонсируем этот визит. И мы рассчитываем, что визит будет успешным», – сказал Песков.

Новым главой министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии был назначен сын короля – принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Он сменил на этом посту Халида аль-Фалиха.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что мировые цены на нефть заметно растут на фоне ожиданий того, что со сменой главы минэнерго Саудовской Аравии ее политика в этой сфере останется без изменений.