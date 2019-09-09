Новый министр энергетики Саудовской Аравии назвал основной влияющий на рынок нефти фактор

Новый министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что основным современным фактором, влияющим на рынок нефти, являются торговые споры.

«Я думаю, рынком двигает сейчас озабоченность о том, куда он может прийти в результате торговых споров. Когда облака этих торговых разногласий рассеются, экономика почувствует себя гораздо лучше, я уверен. Это не только мои слова, многие серьезные люди так считают», – передает ТАСС ответ министра на вопрос, опасается ли он «медвежьих» настроений на рынке.

При этом Абдель Азиз бен Сальман не стал отвечать на вопрос о необходимости дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, отметив лишь, что ему «необходимо встретиться с коллегами по альянсу и услышать их мнение».

Абдель Азиз бен Сальман заявил также, что планирует 10 сентября обсудить с министром энергетики России Александром Новаком сотрудничество двух стран.

«Мы встретимся с ним завтра и обсудим все вопросы нашего двухстороннего сотрудничества», – сказал он.

Напомним, новым главой министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии был назначен сын короля – принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Он сменил на этом посту Халида аль-Фалиха.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что мировые цены на нефть заметно растут на фоне ожиданий того, что со сменой главы минэнерго Саудовской Аравии ее политика в этой сфере останется без изменений.