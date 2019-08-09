На японского геймдизайнера ополчились из-за постера к российскому фильму

Пользователи социальных сетей резко раскритиковали японского геймдизайнера Хидео Кодзиму, опубликовавшего постеры российского патриотического фильма «Т-34».

Создатель серии игр Metal Gear, а также квестов Snatcher и Policenauts выложил на своей странице в Instagram сразу два постера к фильму «Т-34». В подписи к рисунку он не дал картине никакой оценки, но обычно он делится плакатами фильмов, которые ему понравились.

Русскоговорящие поклонники обрушились с критикой в адрес Кодзимы.

«Гений, что с тобой не так?» – пишет bohdanpopivnich.

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему», – негодует can_2ch.

«Кадзима крышей поехал или его ломанули?» – задается вопросом evilsanchez.

«Коджимба, сколько литров кумыса тебе дали за эту рекламу?» – пишет vaneknoskov.

«Кодзима начинает ставить свою гениальность под сомнение», – добавляет freegamelottery.

Некоторые решили не критиковать кумира, но выместили негодование на самой картине.

«Когда Гений оценил уровень безумия российского кинопроизводства», – написал maltsev.ph.

«Господин Кодзима, если Фонд Кино держит вас в плену, следующим выложите фото, где вы подмигиваете», – призывает paolovaletti.

«Хидео, пожалей свой гениальный мозг, не смотри это!» – пишет rei.jiu.

«Похоже, злой брат-близнец Кодзимы забрал контроль над аккаунтом», – предположил a_petropavlov.

Многие, тем не менее, обрадовались, что Хидео Кодзима знакомится с русской культурой.

«Параллельная Вселенная одолевает наш мир: сначала Metallica исполняет «Группу крови», а потом Гений постит фильм Т-34?! Аааааааааа», – пишет vorfolomei_dragomirovich.

«Оо, Гений решил заценить отечественное современное о войне. Приятного просмотра, товарищ Кодзима!» – пишет moroproff2.

«Гений все больше и больше признает русскоязычное комьюнити. Сначала на Цоя подсел, потом начал свое Бади наполнять отечественным синематографом. Все больше и больше приобщается к нашей культуре. Молодец Гений. А вообще этот фильм повествует нам о том, как Русские в свое время выстояли напор Аргентинских захватчиков. Браво», – пишет alexsamuray93.

Напомним, «Т-34» стал одним из самых любимых фильмов о войне у россиян. В прокате в России и СНГ фильм собрал более 2 млрд рублей. Тем не менее, с картиной было связано немало скандалов. Так, украинские власти требовали от США отменить прокат фильма на американской территории. Кроме того, звучали негативные отзывы в адрес «Т-34».