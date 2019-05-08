Россияне назвали любимые фильмы о войне

В преддверии Дня Победы Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне предпочитают россияне, сравнив популярность современных и советских картин.

«Почти каждый второй опрошенный (55%) считает, что современные российские фильмы хуже советских, из них 58% в возрасте от 25 до 34 лет», – говорится в материалах ВЦИОМ.

Среди любимых фильмов о войне россияне назвали «В бой идут одни старики» (26%), «А зори здесь тихие» (20%), «Они сражались за Родину» (15%), «17 мгновений весны» и «Т-34» (по 13% каждый).

Первая пятерка любимых картин у мужчин и женщин совпадает, а во второй есть различия. Так, мужчины отметили фильмы «Освобождение» (11%), «Сталинград» (1989 г.) (7%), «Горячий снег», «Смерш» и «Офицеры» (по 5% каждый).

Женщины в свою очередь предпочли фильмы «Летят журавли» (8%), «Офицеры» (7%), «Освобождение» (5%), «Блокада Ленинграда», «Сталинград» (1989 г.) (по 4% каждый).

Ранее к Дню Победы министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев в 1944 году.

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