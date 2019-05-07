Опубликованы рассекреченные документы об освобождении Севастополя

Министерство обороны России опубликовало на своем официальном сайте рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев в 1944 году.

9 мая 1944 года Севастополь был освобожден от гитлеровцев. В этот день бойцы 32-й гвардейской стрелковой дивизии водрузили знамя на Севастопольской панораме. В Минобороны предложили всем желающим ознакомиться с рассекреченными документами об этом важнейшем для истории нашей страны и для Победы событии, передает ТАСС.

В новом мультимедийном разделе впервые опубликованы фотоснимки улиц Севастополя, на которых запечатлены разрушения, произведенные гитлеровцами.

В министерстве напомнили, что после освобождения в городе осталось всего семь зданий с крышами, а от довоенного населения в 112 тыс. человек – чуть более 2 тысяч.

Помимо этого, на сайте военного ведомства представлены оперативные сводки и журналы боевых действий войск Приморской армии, схема германских оборонительных сооружений и базирования авиации в районе Севастополя с данными аэрофотосъемки от 13 и 20 апреля 1944 года, редкие фотографии, справки, статьи из периодических изданий, свидетельствующие о кровопролитных боях за город, а также показания пленного немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера.

«В 01.00 10 мая 1944 года Москва от имени Родины салютовала бойцам армии и флота 24 залпами из 324 орудий. Через 75 лет – 10 мая 2019 года – в Москве в парке Победы на Поклонной горе в 22.00 в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков также будет дан праздничный салют», – сообщили в военном ведомстве.