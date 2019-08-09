В Совфеде отреагировали на «олимпийский захват» Японией Южных Курил

«Это нарушение олимпийской карты и ненужное обострение. Такой шаг Токио не одобрит большинство государств», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал публикацию карты на официальном сайте Олимпиады-2020, где российские Южные Курилы изображены в составе Японии.

«Это все равно, что Россия включила бы в такую карту Аляску как свою территорию. Это неправильно. Южные Курилы – общепризнанная территория России. Она отошла к нам после Второй мировой войны», – добавил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что тема Курил не обсуждается, и если японцы настроены на подписание мирного договора, то подобные шаги не приближают этот момент.

«Сначала нужно заключить договор о мире, а уже потом разбираться в спорных вопросах. Складывается впечатление, что им нужен мирный договор исключительно для того, чтобы вернуть, как они говорят, «свои северные территории». У Японии эта тема все время как камень за пазухой», – сказал сенатор.

По его словам, после этого инцидента МИД России, скорее всего, направит Японии ноту.

Ранее сообщалось, что российские Южные Курилы, принадлежность которых оспаривает Токио, на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня изобразили в виде территории Японии. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи организаторы Олимпиады «отнесли» к префектуре Хоккайдо.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада.

Напомним, 2 августа глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

В ответ Медведев заявил, что протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать.

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