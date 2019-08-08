Дамаск раскритиковал планы США и Турции по безопасной зоне в Сирии

Власти Сирии категорически против соглашения США и Турции по созданию «безопасной зоны» на северо-востоке САР, так как это затрагивает суверенитет страны, говорится в заявлении сирийского МИД.

МИД Сирии заявил о «категорическом неприятии» планов «оккупантов – Турции и США» – зоны безопасности.

«Данное соглашение является явным нападением на суверенитет Сирии и ее территориальную целостность, а также грубым нарушением принципов международного права и Устава ООН», – передает РИА «Новости» заявление МИД Сирии.

Там добавили, что соглашение раскрыло «сотрудничество Анкары и Вашингтона в агрессии против Сирии». «Оно выгодно израильским оккупантам, а также удовлетворяет экспансионистские аппетиты Турции», – заявили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

Там также добавили, что ответственность за ситуацию несут «некоторые представители сирийского общества и курды, утратившие разум и зрение», так как они были инструментом для данного американо-турецкого проекта.

МИД САР призвал арабские народы опасаться Турции и «ихванистского режима» (связанного с запрещенными в России «Братьями-мусульманами» – ред.), «сеющего убийства и хаос во всех уголках арабского мира от Сирии до Ливии и Судана».

Ранее стало известно о планах Турции по вторжению на восток от Евфрата. В минувший четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в провинции Идлиб при выполнении боевиками ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.

США также призывали Турцию не проводить несогласованные военные операции в регионе.

Напомним, во вторник новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что любые операции Турции на севере Сирии являются крайне «неприемлемыми».

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