Стало известно о планах Турции по вторжению на восток от Евфрата

Турция может начать военную операцию в Сирии к востоку от Евфрата, сообщают СМИ со ссылкой на турецкий военный источник.

Военные действия могут начаться после 11 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

В минувший четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в провинции Идлиб при выполнении боевиками ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.

США также призывали Турцию не проводить несогласованные военные операции в регионе.