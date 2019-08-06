Пентагон пообещал предотвратить любую операцию Турции в Сирии

Любые операции Турции на севере Сирии являются крайне «неприемлемыми», заявил новый министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, США готовы предотвратить любое одностороннее вторжение Турции в Сирию. Тем не менее Эспер надеется, что Вашингтон придет к единому соглашению с Анкарой по этому вопросу, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее стало известно о планах Турции по вторжению на восток от Евфрата. В минувший четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в провинции Идлиб при выполнении боевиками ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.

США также призывали Турцию не проводить несогласованные военные операции в регионе.

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