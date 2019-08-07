Политолог: Многие кандидаты выдвигаются на выборы губернаторов для самопиара

На выборах в российской провинции проявился новый тренд – более трети соискателей выдвигаются, а потом даже не пытаются собрать подписи, чтобы пройти регистрацию. Таким образом они пытаются использовать предвыборную кампанию в своих интересах. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, подводя итоги этапа регистрации кандидатов на предстоящих губернаторских выборах.

«Мы фиксируем непривычно большой процент кандидатов, которые заявляются на выборы, но потом даже не пытаются собирать подписи для регистрации. Люди используют выборы как средство самопиара, как возможность представить себя общественности. Тем не менее здесь нет нарушения закона. Они имеют право это делать и будут это делать», – сказал член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«В плане совершенствования выборного законодательства, никаких мер к таким недобросовестным выдвиженцам, на мой взгляд, принимать не стоит. Это должно регулироваться общественными отношениями, отношением общества к партиям, – заявил Григорьев. – Если, например, какая-то партия или, скорее, какой-то конкретный человек, заявляет, что будет баллотироваться, а потом в выборах никак не участвует, то должно меняться отношение избирателей. Это должно стать невыгодно с точки зрения репутации». По мнению политолога, данный вопрос должен регулироваться в сугубо моральной сфере, а не юридической.

В некоторых случаях такой шаг даже можно объяснить разумно, признал собеседник. «Например, на Алтае несостоявшийся кандидат прямо так и заявил: я и не собирал подписи, я просто подготовил программу экономического развития региона и хотел ее сделать более известной – для этого и выдвинулся». Честно ответил. К таким людям даже нет никаких вопросов», – констатировал Григорьев.

Но в других случаях выдвиженцы действуют по-другому, отметил собеседник. Они пытаются кого-то обвинять, уверяют, что на самом деле они хотели участвовать, но им мешали.

«Прекрасно понимаем: если ты сколько-то подписей сдал, но не получилось собрать достаточно, тогда еще можно что-то обсуждать. Грубо говоря, хотя бы одну подпись ты в любом случае соберешь. Если же ты не сдал ни одной, то понятно, что ты и не собирался», – подчеркнул Максим Григорьев.

Впрочем, так делают не только самовыдвиженцы, но и целые партии, пояснил директор фонда. «Их представители выдвигаются, заранее зная, что не имеют ни возможности собрать подписи, ни всерьез участвовать в избирательной кампании. На самом деле тенденция, конечно, не может не вызывать вопросов. Ничего хорошего в этом нет. 37% от общего числа выдвинувшихся не сдало ни одной подписи, плюс еще 4% тех, которые снялись почти сразу же после выдвижения. В сумме получается 41% тех, кто выдвинулся, но при этом, как оказалось, и не собирался реально участвовать в избирательной гонке», – поделился собеседник.

Напомним, 8 сентября в России пройдут выборы разных уровней, в том числе губернаторские. Глав выбирают в 19 регионах страны.

Комментируя завершение регистрации кандидатов в главы регионов, член СПЧ Александр Брод ранее заявил в интервью газете ВЗГЛЯД: в ходе нынешней избирательной кампании в регионах применят новые технические возможности и везде будут присутствовать наблюдатели от общественных организаций.

Говоря о негативных аспектах предвыборной кампании, собеседник отметил, что в текущей кампании партии и местные парламенты не воспользовались шансом по совершенствованию механизма муниципального фильтра, из-за чего создали, возможно, неудобства для тех кандидатов, которые выступали с критикой работы избирательных комиссий.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком России будет выступать за внесение в законодательство изменений, касающихся процедуры сбора подписей после завершения текущей избирательной кампании. Об этом заявила накануне председатель ЦИК Элла Памфилова.